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Сегодня, 08:48

Карацев поднялся на 68 позиций в рейтинге ATP

Руслан Минаев
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Аслан Карацев.
Фото Global Look Press

Россиянин Аслан Карацев поднялся на 53-е место в обновленном рейтинге ATP.

Теннисист дошел до полуфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде, из-за чего совершил рывок в 68 позиций.

В топ-3 по-прежнему без изменений. Лидирует Новак Джокович, второй — Карлос Алькарас, третий — Даниил Медведев. Алькарас возглавит рейтинг после участия в «Мастерсе» в Риме.

На одну позицию поднялся россиянин Карен Хачанов — 11-е место.

Обновленный рейтинг АТР от 8 мая:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 6775 очков;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6770;

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 5330;

4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5165;

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5015;

6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4190;

7 (7). Хольгер Руне (Дания) — 3865;

8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3525;

9 (10). Тэйлор Фритц (США) — 3380;

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3235;

11 (12). Карен Хачанов (Россия) — 3025;

53 (121). Аслан Карацев (Россия) — 863;

93 (96). Александр Шевченко (Россия) — 657.

Теннис
Аслан Карацев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Карлос Алькарас
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