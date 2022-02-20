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Сегодня, 18:06

Россиянин Андрей Рублев выиграл турнир в Марселе

Иван Шитик
Корреспондент

Российский теннисист Андре Рублев стал победителем турнира в Марселе. В финале он в двух сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима — 7:5, 7:6.

За 1 час 57 минут встречи Андрей отметился девятью эйсами, допустил три двойные ошибки и сделал четыре брейка. На счету Феликса 12 эйсов, четыре двойные ошибки и три брейка.

Для Андрея это девятый трофей на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в одиночном разряде.

Марсель (Франция)

Турнир ATP Open 13 Provence

Призовой фонд 545 200 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Андрей Рублев (Россия, 2) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 3) — 7:5, 7:6 (7:4)

Андрей Рублев
15
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