Рублев: «Моя жизнь не должна зависеть от тенниса»

10-я ракетка мира россиянин Андрей Рублев ответил на вопрос о значении тенниса в его жизни.

«Меня так воспитали, что теннис придает смысл моей жизни. Поэтому иногда маленькая деталь может приобретать такие масштабы, как будто от этого зависит моя жизнь», — цитирует Рублева Eurosport.fr.

По словам спортсмена, теннис является для него вопросом жизни или смерти.

«Так и есть. И это то, что я должен изменить. Теннис и жизнь не имеют ничего общего друг с другом. Это спорт, которым нужно наслаждаться. Моя жизнь не должна зависеть от тенниса», — добавил он.

27-летний Рублев — победитель 20 турниров ATP (из них 16 — в одиночном разряде). Также на его счету золото Олимпийских игр 2020 года в миксте, победа в Кубке Дэвиса-2021 и Кубке ATP-2021 в составе сборной России.