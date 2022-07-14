Россиянин Андрей Рублев прокомментировал выход в четвертьфинал турнира ATP в Бостаде (Швеция).

«Был очень тяжелый матч в таких нелегких условиях, я рад, что смог победить. Федерико играл здорово, после первого сета он повысил уровень игры, но мне удалось выиграть. В этом году произошло столько много хорошего и плохого в моей игре, мне нужно найти середину, чтобы показывать более высокие результаты. Следующий матч тоже будет тяжелым, каждый стремится обыграть каждого, я сделаю все, что в моих силах, посмотрим, чем это закончится.

Я рад вернуться на корт. В Швеции отличный турнир, один из моих любимых. Играть на таких соревнованиях — это нечто особенное», — сказал Рублев после матча.

Россиянин обыграл аргентинца Федерико Корию в 1/8 финала турнира — 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

В четвертьфинале Рублев встретится с сербом Ласло Джере.