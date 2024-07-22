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Сегодня, 08:39

Рублев опустился на 9-е место рейтинга ATP

Руслан Минаев
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Андрей Рублев.
Фото AFP

Россиянин Андрей Рублев опустился на девятое место в обновленном рейтинге ATP. Ранее россиянин занимал восьмую строчку.

17 июля 26-летний теннисист проиграл аргентинцу Тиаго Тиранте в первом туре турнира в Бостаде (6:7 (5:7), 6:3, 4:6). Рублева обошел норвежец Каспер Рууд.

В первой пятерке рейтинга по-прежнему лидирует итальянец Янник Синнер, далее расположились серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.

В топ-20 рейтинга поднялся француз Артур Филс (20-е место), который обыграл Зверева в финале турнира в Гамбурге.

Рейтинг АТР от 22 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130

4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525

6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185

7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105

8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925

9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770

20. (28). Артур Филс (Франция) — 1925

22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830

62 (60). Павел Котов (Россия) — 814

67 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785

Андрей Рублев. Рублев продолжает проигрывать в режиме нон-стоп. Что с ним происходит?

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
Янник Синнер
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