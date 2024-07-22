Рублев опустился на 9-е место рейтинга ATP
Россиянин Андрей Рублев опустился на девятое место в обновленном рейтинге ATP. Ранее россиянин занимал восьмую строчку.
17 июля 26-летний теннисист проиграл аргентинцу Тиаго Тиранте в первом туре турнира в Бостаде (6:7 (5:7), 6:3, 4:6). Рублева обошел норвежец Каспер Рууд.
В первой пятерке рейтинга по-прежнему лидирует итальянец Янник Синнер, далее расположились серб Новак Джокович, испанец Карлос Алькарас, немец Александр Зверев и россиянин Даниил Медведев.
В топ-20 рейтинга поднялся француз Артур Филс (20-е место), который обыграл Зверева в финале турнира в Гамбурге.
Рейтинг АТР от 22 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 9570 баллов
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8460
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8130
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 7295
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6525
6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) — 4185
7 (7). Хуберт Хуркач (Польша) — 4105
8 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3925
9 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3770
20. (28). Артур Филс (Франция) — 1925
22 (21). Карен Хачанов (Россия) — 1830
62 (60). Павел Котов (Россия) — 814
67 (67). Роман Сафиуллин (Россия) — 785