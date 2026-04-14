Рублев обошел Федерера по числу побед на «пятисотниках»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел на четвертое место в истории по числу побед в матчах на турнирах ATP-500.

Во вторник, 14 апреля, 28-летний спортсмен обыграл аргентинца Мариано Навоне в первом круге «пятисотника» в Барселоне. Для Рублева эта победа стала 112-й в карьере на турнирах ATP-500. По данному показателю россиянин обошел швейцарца Роджера Федерера (111 выигранных матчей).

Лидером по количеству побед на «пятисотниках» с момента основания формата (2009 год) является испанец Рафаэль Надаль (121). На втором месте располагается немец Александр Зверев (117), на третьем — еще один представитель Испании — Давид Феррер (116).

Во втором круге турнира в Барселоне Рублев сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

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