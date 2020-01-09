Россия всухую победила Аргентину в четвертьфинале ATP Cup
17:26
Сборная России одержала три победы над Аргентиной в четвертьфинале ATP Cup. В парном матче Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Ранее Карен Хачанов одолел Гвидо Пелью, а Даниил Медведев — Диего Шварцмана.
В полуфинале Россия сыграет с победителем противостояния Сербия — Канада.
ATP Cup. Плей-офф
Призовой фонд 15 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
Аргентина — Россия — 0:3
Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — Теймураз Габашвили/Константин Кравчук — 6:7 (5:7), 4:6
Гвидо Пелья — Карен Хачанов — 2:6, 6:7 (4:7)
Диего Шварцман — Даниил Медведев — 4:6, 6:4, 3:6
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