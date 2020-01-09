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Россия всухую победила Аргентину в четвертьфинале ATP Cup

17:26

Сборная России одержала три победы над Аргентиной в четвертьфинале ATP Cup. В парном матче Теймураз Габашвили и Константин Кравчук обыграли Максимо Гонсалеса и Андреса Мольтени. Ранее Карен Хачанов одолел Гвидо Пелью, а Даниил Медведев — Диего Шварцмана.

В полуфинале Россия сыграет с победителем противостояния Сербия — Канада.

ATP Cup. Плей-офф

Призовой фонд 15 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Аргентина — Россия — 0:3

Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — Теймураз Габашвили/Константин Кравчук — 6:7 (5:7), 4:6

Гвидо Пелья — Карен Хачанов — 2:6, 6:7 (4:7)

Диего Шварцман — Даниил Медведев — 4:6, 6:4, 3:6

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