Россия сыграет на Кубке ATP в группе с Японией и Аргентиной

Состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка ATP. Сборная России попала в группу D, где сыграет против команд Аргентины и Японии. За российскую сборную сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.

Другие группы выглядят следующим образом:

Группа A — Сербия, Германия, Канада;

Группа В — Испания, Греция, Австралия;

Группа С — Австрия, Италия, Франция.

Турнир пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля.