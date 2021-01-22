Россия сыграет на Кубке ATP в группе с Японией и Аргентиной
07:05
Состоялась жеребьевка групповой стадии Кубка ATP. Сборная России попала в группу D, где сыграет против команд Аргентины и Японии. За российскую сборную сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Евгений Донской.
Другие группы выглядят следующим образом:
Группа A — Сербия, Германия, Канада;
Группа В — Испания, Греция, Австралия;
Группа С — Австрия, Италия, Франция.
Турнир пройдет в Мельбурне с 1 по 5 февраля.
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