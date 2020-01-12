Россия станет единственной страной с тремя теннисистами в топ-20 рейтинга ATP

В понедельник в топ-20 рейтинга ATP будет три игрока из России: Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублев (19). Россия станет единственной страной, представленной в топ-20 тремя теннисистами.

Рублев поднимется на высшую в карьере 19-ю строчку в рейтинге ATP после победы на турнире в Дохе. В финале он победил француза Корантена Муте— 6:2, 7:6 (7:3).

Последний раз три российских теннисиста в топ-20 попадали в марте 2005 года. Тогда это были Марат Сафин (4), Николай Давыденко (15) и Михаил Южный(19).