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Россия на Кубке Дэвиса обыграла Хорватию со счетом 3:0

01:01

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублев в парном матче группового этапа Кубка Дэвиса победили хорватов Ивана Додига и Николу Мектича — 7:6 (7:3), 6:4.

Сборная России победила Хорватию со счетом 3:0. Также в группе B играет Испания. В четвертьфинал выходит победитель группы и две лучшие команды, занявшие вторые места.

Кубок Дэвиса Кубок Дэвиса. Финальная стадия

Парный разряд

Группа B

Хорватия — Россия

Иван Додиг/Никола Мектич — Карен Хачанов/Андрей Рублев — 6:7(3:7), 4:6

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