Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» поделился ожиданиями от финала Кубка ATP 2021, в котором наша сборная сыграет с Италией. Матч пройдет 7 февраля, начало в 02.00 (мск).

«Думаю, что у нас более благоприятная ситуация. Ребята на ходу и, в принципе, должны выигрывать, потому что Фоньини — очень умный игрок, который умеет играть под соперника, очень хорошо чувствует мяч», — сказал Тарпищев «СЭ».

Шамиль Тарпщев добавил, что наши ребята действительно хорошо знают Фоньини, потому что играли с ним в Кубке Дэвиса.

«Что касается Берреттини, то он поражает своей цепкостью, атакующими действиями задней линии, поэтому Медведев должен переигрывать его за счет тактических действий, комбинаторики. Рублев с Фоньини должен создавать темп, лишить его возможности играть в гибкий теннис. Если удастся это сделать, думаю, что все будет нормально», — сказал Тарпищев «СЭ».

6 февраля, Андрей Рублев и Даниил Медведев обыграли немцев Ян-Леннарда Штруффа и Александра Зверева, обеспечив досрочный выход сборной России в финал Кубка ATP.

(Екатерина Звенигородская)