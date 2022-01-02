Россия — Франция: расписание и прямая трансляция матча ATP Cup
01:00
Сборная России по теннису проводит первый матч на командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Франция.
Кубок ATP. Группа В. 2 января 2022 года
Россия — Франция
2.10 (время московское). Роман Сафиуллин — Артур Риндеркнеш
не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Уго Умбер
не ранее 8.30 (мск). Даниил Медведев/ Роман Сафиуллин — Эдуар Роже-Васселен / Фабрис Мартен
Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».
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