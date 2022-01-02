Сборная России по теннису проводит первый матч на командном турнире ATP Cup-2022. Соперник — Франция.

Кубок ATP. Группа В. 2 января 2022 года

Россия — Франция

2.10 (время московское). Роман Сафиуллин — Артур Риндеркнеш

не ранее 4.30 (мск). Даниил Медведев — Уго Умбер

не ранее 8.30 (мск). Даниил Медведев/ Роман Сафиуллин — Эдуар Роже-Васселен / Фабрис Мартен

Прямые трансляции матчей можно смотреть на канале и сайте «Матч Игра».