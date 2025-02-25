Роман Сафиуллин и Таллон Грикспур встретятся на турнире ATP в Дубае

Россиянин Роман Сафиуллин встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром в матче первого круга турнира ATP в Дубае во вторник, 25 февраля. Игра начнется не ранее 14.30 по московскому времени.

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Победитель матча во втором круге сыграет с Иржи Лехечкой или Уго Умбером.

Сафиуллин занимает 72-е место в мировом рейтинге ATP, Грикспур является 47-й ракеткой мира. В предыдущий раз теннисисты встречались на Australian Open 2024 года, тогда победу одержал Грикспур — 2:6, 3:6, 7:6 (7:3), 6:4, 7:5.