Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Теннис
ATP

24 марта, 22:07

Сафиуллин проиграл Меншику в третьем круге «мастерса» в Майами

Игнат Заздравин
Корреспондент
Роман Сафиуллин.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил чеху Якубу Меншику в третьем круге «мастерса» в Майами — 4:6, 4:6.

Игра продолжалась 1 час 14 минут.

Сафиуллин сделал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 15 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.

В сетке одиночных турниров в Майами у мужчин и женщин не осталось ни одного представителя России.

В четвертом круге чех встретится с соотечественником Томашем Махачем.

Майами (США)

Турнир ATP Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 9 193 540 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Якуб Меншик (Чехия) - Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Теннис
Роман Сафиуллин
Читайте также
В Грузии прошли парламентские выборы. Главное
Трамп потребовал от ХАМАС быстрых действий в вопросе освобождения заложников
В Турции призвали Европу прислушаться к словам Путина
«Оборона красно-белых безобразная, они вообще не соображают». Что говорят о предстоящем матче ЦСКА - «Спартак»
Команда Хабиба — самая сильная в России. Кто ее лучшие бойцы?
Двалишвили и Сэндхаген проведут титульный бой на турнире UFC в Лас-Вегасе
Популярное видео
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
Новая жизнь «Магнитки» / Буцаев в «Сибири»
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Лилль»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Мидтьюлланн»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Порту» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ницца»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
Евгений Кузнецов теперь в «Металлурге»
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
Капризов подписал рекордный контракт
Капризов подписал рекордный контракт
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Знаток sport

    Слаб Сафиул и точка.

    25.03.2025

  • Artpal

    Сорил ошибками, чем свои подачи и отдал Слил бы на двух таях, то да, критиковать было бы не за что

    25.03.2025

  • Atoms

    С колотушкой Меншика Ромка не совладал, даже шанса на брейк не было. А так играл норм, даже не за что критикнуть его.:relieved:

    24.03.2025

    • Зверев вышел в четвертый круг «мастерса» в Майами

    Фритц обыграл Шаповалова в третьем круге «мастерса» в Майами

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости