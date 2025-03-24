Сафиуллин проиграл Меншику в третьем круге «мастерса» в Майами
Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил чеху Якубу Меншику в третьем круге «мастерса» в Майами — 4:6, 4:6.
Игра продолжалась 1 час 14 минут.
Сафиуллин сделал 5 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта. На счету Меншика 15 подач навылет, 1 двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 2.
В сетке одиночных турниров в Майами у мужчин и женщин не осталось ни одного представителя России.
В четвертом круге чех встретится с соотечественником Томашем Махачем.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Якуб Меншик (Чехия) - Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 6:4
