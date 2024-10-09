Роман Сафиуллин сыграет с Новаком Джоковичем в четвертом круге «мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с сербом Новаком Джоковичем в четвертом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае 9 октября. Начало — после 13.30 по московскому времени.

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В истории очных противостояний соперники встречались два раза. Счет 2-0 в пользу сербского теннисиста. В 2024 году Джокович победил Сафиуллина во втором круге турнира в Монако в двух сетах — 6:1, 6:2.

27-летний Сафиуллин занимает 61-е место в рейтинге ATP. 37-летний Джокович — 4-я ракетка мира.

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