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9 октября, 14:52

Сафиуллин уступил Джоковичу в четвертом круге «мастерса» в Шанхае

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Роман Сафиуллин.
Фото AFP

Российский теннисист Роман Сафиуллин проиграл сербу Новаку Джоковичу в четвертом круге «мастерса» в Шанхае — 3:6, 2:6.

Встреча продолжилась 1 час 14 минут. Сафиуллин дважды подал навылет, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трех заработанных. На счету Джоковича четыре эйса, одна двойная и три реализованных брейка из пяти.

В четвертьфинале соревнований Джокович сыграет с представителем Чехии Якубом Меншиком.

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Новак Джокович (Сербия, 4) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3, 6:2

Новак Джокович
Роман Сафиуллин
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