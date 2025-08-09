Теннис
9 августа, 17:10

Роман Сафиуллин — Хольгер Руне: трансляция матча турнира ATP в Цинциннати

Роман Сафиуллин и Хольгер Руне сыграют во втором круге турнира в Цинциннати
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет с датским теннисистом Хольгером Руне во втором круге турнира ATP в Цинциннати (США) в субботу, 9 августа. Встреча начнется после 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Руне с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Сафиуллин — Руне можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

28-летний Сафиуллин — 80-я ракетка мира. На старте турнира Роман обыграл чилийца Алехандро Табило (6:3, 6:3).

22-летний Руне занимает девятое место в мировом рейтинге. Хольгер стартует в Цинциннати со второго круга.

