Роман Сафиуллин и Хамад Меджедович сыграют во втором круге турнира на Мальорке 24 июня

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с сербом Хамадом Меджедовичем во втором круге турнира ATP на Мальорке (Испания) во вторник, 24 июня. Начало — после 14.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Меджедович с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом встречи по геймам и результатом игры Сафиуллин — Меджедович можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летний Сафиуллин — 75-я ракетка мира, в первом круге Роман обыграл француза Александра Мюллера (7:6, 7:5).

21-летний Меджедович занимает 73-е место в рейтинге ATP, на старте турнира Хамад выиграл у Нишеша Басаваредди (6:0, 6:4).