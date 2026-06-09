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Сегодня, 14:52

Сафиуллин проиграл Мпетши Перрикару на старте турнира в Штутгарте

Игнат Заздравин
Корреспондент

Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил французу Джованни Мпетши Перрикару в матче первого круга турнира в Штутгарте — 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7).

Игра продолжалась 2 часа 17 минут.

Во втором круге Мпетши Перрикар сыграет с бельгийцем Готье Онклином.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 757 320 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)

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Теннис
Роман Сафиуллин
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