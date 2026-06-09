Сафиуллин проиграл Мпетши Перрикару на старте турнира в Штутгарте
Российский теннисист Роман Сафиуллин уступил французу Джованни Мпетши Перрикару в матче первого круга турнира в Штутгарте — 5:7, 7:6 (7:4), 6:7 (4:7).
Игра продолжалась 2 часа 17 минут.
Во втором круге Мпетши Перрикар сыграет с бельгийцем Готье Онклином.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 757 320 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Джованни Мпетши Перрикар (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:5, 6:7 (4:7), 7:6 (7:4)
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