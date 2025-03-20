Роман Сафиуллин сыграет с Дженсоном Бруксби в первом круге турнира в Майами 20 марта

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с американцем Дженсоном Бруксби в первом круге турнира в Майами (США) в четверг, 20 марта. Ориентировочное время начала — после 21.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Бруксби с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Сафиуллин — 71-ая ракетка мира. 24-летний Бруксби занимает 544-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Майами стартовал 19 марта и завершится 30 марта. Действующий чемпион турнира — итальянский теннисист Янник Синнер.

ATP: рейтинг, турниры, новости и статьи, фото и видео