Роман Сафиуллин — Дженсон Бруксби: трансляция матча турнира ATP в Майами
Роман Сафиуллин сыграет с Дженсоном Бруксби в первом круге турнира в Майами 20 марта
Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с американцем Дженсоном Бруксби в первом круге турнира в Майами (США) в четверг, 20 марта. Ориентировочное время начала — после 21.30 по московскому времени.
Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Бруксби с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).
27-летний Сафиуллин — 71-ая ракетка мира. 24-летний Бруксби занимает 544-е место в рейтинге ATP.
Турнир в Майами стартовал 19 марта и завершится 30 марта. Действующий чемпион турнира — итальянский теннисист Янник Синнер.
