Сафиуллин обыграл Бруксби и вышел во второй круг турнира в Майами
Российский теннисист Роман Сафиуллин переиграл американца Дженсона Бруксби в первом круге турнира в Майами — 6:3, 3:6, 6:3.
Матч длился 2 часа 15 минут. 27-летний россиянин 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 подач навылет и 2 реализованных брейк-пойнта (из 9).
Следующим соперником Сафиуллина будет австралиец Алексей Попырин.
Майами (США)
Турнир ATP Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 9 193 540 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Роман Сафиуллин (Россия) — Дженсон Бруксби (США) — 6:3, 3:6, 6:3
Джордан Томпсон (Австралия) — Маркос Гирон (США) — 3:6, 6:4, 7:5
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 7:6 (7:3), 6:3
Лоренцо Сонего (Италия) — Мариано Навоне (Аргентина) — 7:5, 7:5