Сафиуллин вылетел на старте турнира в Мадриде

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира в Мадриде.

В стартовом матче 27-летний спортсмен уступил французу Артуру Риндеркнеху со счетом 6:7 (4:7), 1:6. В первом сете россиянин вел 5:2, но затем проиграл три гейма подряд и не смог завершить партию в свою пользу.

Встреча длилась 1 час 23 минуты. За игру Сафиуллин 2 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк-пойнт из 1 возможного. На счету его соперника 7 эйсов, ни одной двойной ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Во втором круге «мастерса» в Мадриде Риндеркнех встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Мадрид (Испания)

Турнир ATP Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 055 385 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Артур Риндеркнех (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 7:6 (7:4), 6:1