Сафиуллин сыграет с Попыриным во втором круге турнира в Майами 22 марта

Российский теннисист Роман Сафиуллин сыграет с австралийцем Алексеем Попыриным во втором круге турнира в Майами в субботу, 22 марта. Ориентировочное время начала — в 20.20 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Попырин с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В первом круге «мастерса» в Майами россиянин победил Дженсона Бруксби в трех сетах — 6:3, 3:6, 6:3.

27-летний Сафиуллин — 71-ая ракетка мира. 25-летний Попырин занимает 26-е место в рейтинге ATP.

Турнир в Майами стартовал 19 марта и завершится 30 марта. Действующий чемпион турнира — итальянский теннисист Янник Синнер.

ATP: рейтинг в актуальном виде, турниры, новости и статьи, фото и видео