Сафиуллин и Бублик сыграют в первом круге турнира в Риме

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет с представляющим Казахстан теннисистом Александром Бубликом в первом круге турнира ATP в Риме (Италия) в четверг, 8 мая. Встреча начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Бублик с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Сафиуллин — Бублик можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летний Сафиуллин — 77-я ракетка мира. 27-летний Бублик занимает 76-е место в мировом рейтинге.