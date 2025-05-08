Теннис
8 мая, 11:00

Роман Сафиуллин — Александр Бублик: трансляция матча турнира ATP в Риме

Сафиуллин и Бублик сыграют в первом круге турнира в Риме
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

Россиянин Роман Сафиуллин сыграет с представляющим Казахстан теннисистом Александром Бубликом в первом круге турнира ATP в Риме (Италия) в четверг, 8 мая. Встреча начнется не ранее 12.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Бублик с комментарием на русском языке вы можете в плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

Следить за ходом по геймам и узнать результат игры Сафиуллин — Бублик можно в теннисном матч-центре сайта «СЭ».

27-летний Сафиуллин — 77-я ракетка мира. 27-летний Бублик занимает 76-е место в мировом рейтинге.

