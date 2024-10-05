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Роман Сафиуллин — Александр Бублик: смотреть матч «мастерса» в Шанхае онлайн

Роман Сафиуллин сыграет с Александром Бубликом в 1/32 финала «мастерса» в Шанхае
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Россиянин Роман Сафиуллин встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в рамках второго круга «мастерса» в Шанхае в ночь на 5 октября. Начало — после 10.30 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Сафиуллин — Бублик с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

27-летний Сафиуллин — 69-я ракетка мира. В прошлом году в Китае российский теннисист вылетел в третьем круге, проиграв Бену Шелтону в трех сетах — 6:3, 3:6, 4:6.

27-летний Бублик занимает 27-е место в рейтинге ATP.

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Теннис
Александр Бублик
Роман Сафиуллин
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