Роман Сафиуллин сыграет с Александром Бубликом в 1/32 финала «мастерса» в Шанхае

Россиянин Роман Сафиуллин встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом в рамках второго круга «мастерса» в Шанхае в ночь на 5 октября. Начало — после 10.30 по московскому времени.

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27-летний Сафиуллин — 69-я ракетка мира. В прошлом году в Китае российский теннисист вылетел в третьем круге, проиграв Бену Шелтону в трех сетах — 6:3, 3:6, 4:6.

27-летний Бублик занимает 27-е место в рейтинге ATP.

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