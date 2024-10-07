Сафиуллин обыграл Бублика во втором круге «мастерса» в Шанхае

Россиянин Роман Сафиуллин победил представляющего Казахстан Александра Бублика во втором круге турнира ATP 1000 в Шанхае — 6:4, 6:2.

Матч длился 1 час 16 минут. 61-я ракетка мира Сафиуллин сделал за игру 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. У 27-й ракетки мира Бублика — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 0 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

Сафиуллин вышел в третий круг и встретится с победителем матча Фрэнсис Тиафо (США) — И Чжоу (Китай).