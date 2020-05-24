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Roland Garros показывает дебют Сафина на турнирах «Большого шлема». 18-летний россиянин едва не обыграл Агасси

17:08
18-летний Марат Сафин в матче с Агасси. Фото Youtube
18-летний Марат Сафин в матче с Агасси. Фото Youtube
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Официальный YouTube-канал Roland Garros ведет трансляцию ярких матчей прошлых лет. В эти минуты идет трансляция матча первого круга турнира 1998 года. В этой игре россиянин Марат Сафин дебютировал на турнирах «Большого шлема» и едва не сотворил сенсацию.

Соперником 18-летнего россиянина стал американец Андре Агасси. Одному из лидеров мужского рейтинга тех лет понадобилось пять сетов и более трех часов, чтобы одолеть дебютанта.

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