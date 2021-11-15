Роджер Федерер: «Я не боюсь жизни после карьеры»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о том, когда лучше завершать карьеру.

«Нет подходящего момента! Но мне бы хотелось самому его выбрать. Уверен, я пойму, когда он наступит. Я не боюсь жизни после карьеры. Переход будет плавным», — цитирует Федерера Blick.

Ранее тренер теннисиста заявил, что он, скорее всего, пропустит Australian Open, который пройдет зимой 2022 года

40-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008).