Роджер Федерер: «Я не боюсь жизни после карьеры»
Федерер рассказал об идеальном моменте для завершения карьеры
07:33
Швейцарский теннисист Роджер Федерер высказался о том, когда лучше завершать карьеру.
«Нет подходящего момента! Но мне бы хотелось самому его выбрать. Уверен, я пойму, когда он наступит. Я не боюсь жизни после карьеры. Переход будет плавным», — цитирует Федерера Blick.
Ранее тренер теннисиста заявил, что он, скорее всего, пропустит Australian Open, который пройдет зимой 2022 года
40-летний Федерер является 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде (2012) и олимпийским чемпионом в парном (2008).
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