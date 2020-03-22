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Роджер Федерер: «Я мою руки несколько раз в день и сижу дома»

18:17
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер призвал людей не выходить из дома, чтобы не способствовать распространению коронавируса. По его словам, нельзя пренебрегать мерами предосторожности.

— Мы должны очень серьезно относиться к угрозе, — написал в своем Twitter Федерер. — Мы должны бороться с этим вирусом и помогать друг друга. Я мою руки несколько раз в день, сижу дома. Очень важно думать о пожилых и уязвимых людях. Давайте держаться друг от друга на расстоянии двух метров, не пожимать руки. Это серьезное время, и я надеюсь, что все серьезно относятся к ситуации.

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