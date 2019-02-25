Роджер Федерер: "Возвращение на грунт не значит, что я завершаю карьеру"

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свое решение об участие в турнире в Мадриде, который пройдет в мае. Это будет первый турнир 37-летнего швейцарца на грунтовом покрытии с 2016 года.

- Это абсолютно не значит, что я собираюсь завершать карьеру или больше не буду играть на грунте, - приводит Sport 360 слова Федерера. - Я вообще не думал в таком ключе, заявляясь на тот же турнир в Мадриде. Я просто понял, что сейчас мой организм готов к игре на грунте, эти соревнования вписываются в мое расписание, моей семьи, поэтому я принял это решение. Я не хочу делать большой перерыв и сохранить ритм перед второй половиной сезона.



Это будет непросто, без сомнения. Но страшного я ничего в этом не вижу. В конце концов, я вырос на грунтовых кортах, сейчас мне нужно будет понемногу продвигаться вперед. Сейчас мой организм полностью готов к тому, чтобы безболезненно перенести переход с харда на грунт, следом на траву и в конце сезона снова на хард.

Отметим, что в нынешнем сезоне Федерер принял участие только в одном турнире – Australian Open, где проиграл греку Стефаносу Циципасу.