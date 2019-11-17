Роджер Федерер: «У меня нет объяснения тому, что произошло»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал поражение от грека Стефаноса Циципаса в полуфинале итогового турнира АТР в Лондоне. Швейцарец проиграл со счетом 3:6, 4:6.

— Моя игра не была ужасной, — цитирует AFP Федерера. — У меня нет конкретного объяснения тому, что произошло. Это трудно принять, и это расстраивает. Циципас сыграл так, что я не мог показать своего лучшего тенниса. Я не мог найти решение, чтобы осложнить его жизнь, но пытался. У меня были неплохие отрезки, но это не сработало. На таком уровне нельзя подобного себе позволять. При этом я был хорошо готов к матчу. Это расстраивает.