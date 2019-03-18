Роджер Федерер: "Раз за Доминика Тима. Он играл немного лучше в моментах, когда это было нужно"

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал поражение на турнире серии "Мастерс-1000" в Индиан-Уэллсе от австрийского теннисиста Доминика Тима. По его словам, у него нет причин для расстройства.

- Трудно точно сказать, что пошло не так, - приводит Tennis Worls USA слова Федерера. - Можно разобраться в этом, но тогда в конечном итоге легко заблудиться. И это вместо того, чтобы просто сказать, что он играл немного лучше в моментах, когда это было нужно. Я не чувствовал себя плохо, у меня были шансы.

Я рад за Доминика, который выиграл свой первый "Мастерс". Это великое событие. Я недавно выиграл свой 100-й в Дубае, провел здесь хорошую неделю. У меня нет причин расстраиваться.

Тим выиграл 11-й трофей АТР в карьере и первый "Мастерс". Ранее он побеждал только на турнирах серии АТР 250 и АТР 500.