Роджер Федерер – о Каспере Рууде: "Когда я начал тур, он только родился"

Швейцарец Роджер Федерер после победы над норвежцем Каспером Руудом в третьем раунде Roland Garros обратил внимание на возраст соперника. Федереру 37 лет, а Рууду – 20.

– Я чувствую, что мои 20 лет в туре прошли слишком быстро, – цитирует Федерера ATP Tour. – Мне нравится думать о Флоренции 1998 года или о времени, когда выступал в юниорах раньше, было очень приятно. Когда вы играете против таких людей, как Каспер Рууд , вы спрашиваете себя: "Как это было в то время?" Когда я начал тур, он только родился.

За выход в четвертьфинал Федерер сыграет с аргентинцем Леонардо Майером.