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Роджер Федерер: «Мы с Надалем — не лучшие друзья»

09:58

Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношениях с испанцем Рафаэлем Надалем. По его словам, давние соперники очень уважают друг друга, но не являются друзьями.

— Мы отлично друг друга понимаем. Рафа при общении со мной всегда открыт и честен, — приводит слова Федерера Tennis World USA. —  Мы очень уважаем друг друга. Но не думаю, что мы лучшие друзья. У него есть друзья и получше меня. Как и у меня. Но главное между нами — это уважение. Мы противники только на корте.

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