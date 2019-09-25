Швейцарец Роджер Федерер рассказал об отношениях с испанцем Рафаэлем Надалем. По его словам, давние соперники очень уважают друг друга, но не являются друзьями.

— Мы отлично друг друга понимаем. Рафа при общении со мной всегда открыт и честен, — приводит слова Федерера Tennis World USA. — Мы очень уважаем друг друга. Но не думаю, что мы лучшие друзья. У него есть друзья и получше меня. Как и у меня. Но главное между нами — это уважение. Мы противники только на корте.