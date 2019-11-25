Роджер Федерер: «Люди говорят, что я больше похож на Месси, чем на Роналду»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о сравнениях с нападающим «Барселоны» Лионелем Месси. Например, об этом говорил Андрей Рублев.

— Мне задавали этот вопрос много раз, — цитирует Федерера Tennis World USA. — Слышал, что я — это Месси, а Рафа — Криштиану. Оба игрока невероятны, и они добились больших успехов в футболе. Люди говорят, что я больше похож на Месси, не знаю почему.

У известности есть положительные и отрицательные черты, хороших больше. У тебя не может быть нормальной жизни, но я помню, откуда родом. Родители хорошо меня воспитали, благодарен им за это, но иногда мне мешает узнаваемость.