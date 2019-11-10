Родителям Медведева пока не дали британскую визу на итоговый турнир в Лондоне

Родители Даниила Медведева из-за бюрократических проволочек могут не попасть на итоговый турнир ATP в Лондоне. Также под вопросом их приезд на финал Кубка Дэвиса в Мадрид.

11 ноября в 17.00 по московскому времени четвертая ракетка мира стартует на лондонском соревновании матчем с греком Стефаносом Циципасом, и Медведевы-старшие почти наверняка не смогут присутствовать на этом поединке: в понедельник во Франции праздничный день, и паспорта с проставленными визами им наверняка не выдадут.

28 октября, во время недавнего турнира в парижском дворце спорта «Берси», постоянно проживающие во Франции Сергей и Ольга Медведевы подали в визовый центр Великобритании в Париже заявление на ускоренное (в течение пяти рабочих дней) получение британской визы. С того времени прошло девять рабочих дней, однако родители Медведева пока так и не получили никакого ответа. А в связи с тем, что их российские загранпаспорта находятся в британском визовом центре, они могут также не успеть оформить документы на въезд в Испанию на финал Кубка Дэвиса, который пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. (Игорь Рабинер, Telegram-канал обозревателя «СЭ» — здесь)

В распоряжении «СЭ» оказалось письмо-претензия Медведевых, направленная ими в пятницу в британский визовый центр в Париже:

«Мы прилетели в Париж 28 сентября 2019, чтобы подать документы на получение пятилетней английской визы в визовый центр TLScontact в Париже.



Наш сын Медведев Даниил — профессиональный теннисист, четвертый в мире по рейтингу АТР.



С 10 ноября в Лондоне начинается итоговый годовой турнир восьми сильнейших теннисистов, где играет наш сын. Мы планировали посетить этот турнир. Заранее купили авиабилеты в компании British Airways на 8 ноября 2019 года, и заранее оплатили проживание в Лондоне с 8 ноября по 18 ноября 2019 года через сайт AirBnB.



На 18 ноября 2019 года у нас куплены невозвратные авиабилеты из Лондона в Мадрид, где будет проходить теннисный турнир Кубок Дэвиса. Эти билеты также могут пропасть.



На все эти затраты у нас имеются подтверждающие документы.



28 октября 2019 года мы подали в ваш визовый центр документы на получение пятилетней визы в Англию. Уплаченный через интернет Визовый сбор (Fee paid) на каждого составил 773.00 евро.



Также каждый из нас произвел оплату через интернет на вашем сайте платеж за подачу документов в ваш визовый центр вне общей очереди, в свободное время (Flexi Appointment) в размере 136.88 евро.



Непосредственно в вашем визовом центре каждый из нас дополнительно оплатил срочное пятидневное рассмотрение наших документов на визу (Priority Visa Service) (non settlement) 261.61 евро.



Нам сказали сотрудники визового центра, что в этом случае решение по визе принимается в течении 5 рабочих дней. И что наши документы будут готовы самое позднее в cледующую среду, 6 ноября 2019 года, так как один день — пятница — был праздничным.



На 15.35 в понедельник 4 ноября у нас был уже куплен обратный билет в Антиб, поэтому мы пришли в ваш визовый центр 4 ноября в 12 часов дня и оплатили доставку паспортов на наш домашний адрес по почте DHL. Это стоило для каждого из нас 30.00 евро.



Нам в вашем центре с сожалением подтвердили еще раз, что документы самое позднее будут готовы в среду, 6 ноября 2019, и мы их получим почтой в течении 24 часов, не позднее 7 ноября.



Сегодня уже 8 ноября 2019 года, и у нас по-прежнему нет никакой информации от вас о наших документах.



Мы потеряли ранее купленные авиабилеты на самолет в Лондон, теряем деньги за оплаченное проживание в Лондоне, впустую оплатили вам срочное пятидневное рассмотрение наших документов на визы, испытываем моральные и физические страдания от полной неопределенности с визами, а наш сын-спортсмен лишился на важном для него турнире привычных, необходимых ему помощников.



Мы хотели бы узнать ваше отношение к этим фактам, а также получить от вас финансовую компенсацию за не выполненные вами в декларируемые сроки обязательства, которые привели к нашим финансовым и моральным потерям



Просим вас ответить на нашу претензию в кратчайшие сроки».