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Сегодня, 21:55

Роддик рассказал, что Маррей отклонил предложения нескольких теннисистов ради работы с Джоковичем

Алина Савинова
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Экс-первая ракетка мира Энди Роддик заявил, что помимо серба Новака Джоковича многие игроки в ATP и WTA-туре хотели видеть британца Энди Маррея в качестве своего тренера.

«Я слышал, что за последние четыре месяца Энди Маррей отказал многим топовым игрокам, как среди мужчин, так и девушек», — сказал Роддик в своем подкасте.

Известный американский журналист Джон Вертхейм подтвердил эти слухи.

«Я слышал то же самое. Джокович — не первый игрок, который обратился к Маррею, но семья Энди фактически сказала: «Ты пожалеешь, если не примешь предложение Новака», — отметил он.

23 ноября стало известно, что Маррей присоединится к команде Джоковича и будет тренировать его до Открытого чемпионата Австралии-2025.

Британский теннисист завершил карьеру в нынешнем сезоне после Олимпиады в Париже в возрасте 37 лет.

Теннис
Новак Джокович
Энди Маррей
Энди Роддик
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