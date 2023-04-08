Роберто Карбальес Баэна стал первым финалистом турнира в Марракеше

Испанец Роберто Карбальес Баэна обыграл британца Дэниэла Эванса в полуфинале турнира ATP 250 в Марракеше.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Продолжительность — 2 часа 36 минут.

82-я ракетка мира Баэна 1 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету 30-й ракетки мира Эванса 2 эйса, 3 двойные и 3 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале Баэна сыграет с победителем матча Александр Мюллер (Франция) — Павел Котов (Россия).

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Роберто Карбальес Баэна (Испания) — Дэниэл Эванс (Великобритания, 2) — 2:6, 6:4, 6:2