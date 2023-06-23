Баутиста Агут: «Чтобы победить Медведева на этом корте, нужно было играть очень хорошо»

Испанский теннисист Роберто Баутиста Агут прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым (7:5, 7:6 (7:3)) в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.

«Я думаю, чтобы победить Даниила на этом корте, нужно было играть очень хорошо. Несколько месяцев в этом году я чувствовал себя не очень, но я продолжал упорно работать. Я знаю, что теннис иногда бывает очень трудным, но сегодня я показал, что я упорно работал. Думаю, что могу хорошо двигаться на траве, что я быстр. Мои удары плоские, и самое главное, что мне нравится играть на этом покрытии», — приводит слова Баутиста Агута сайт ATP.

Счет личных встреч стал 5-2 в пользу испанца.

В полуфинале турнира Баутиста Агут сыграет с победителм матча Андрей Рублев — Таллон Грикспур.