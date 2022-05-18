Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:21

Ришар Гаске прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Женеве

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Ришар Гаске.
Фото Global Look Press

Французский теннисист Ришар Гаске поделился мнением по поводу победы над россиянином Даниилом Медведевым 6:2, 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Женеве.

«Для меня это большая победа. Невероятно, что мне удалось победить Медведева, хоть он и вернулся после травмы, для меня это большой момент. Ради этого я и продолжаю выступать.

Я понимал, что Даниилу будет непросто играть после операции. Но я знал, насколько он хорош. Он быстро вернулся», — цитирует Гаске First Post.

Ранее Медведев назвал причины поражения от француза.

Для Медведева это первый турнир после операции по удалению грыжи в начале апреля. Он не выходил на корт с конца марта.

 

 

Даниил Медведев
Ришар Гаске
0
Читайте также
Первая сенсация чемпионата мира: исторический провал чехов в матче с аутсайдером
«Надо запретить российским спортсменам вообще все». Что пишут иностранные СМИ о ЧМ по хоккею без сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлос Алькарас выразил обеспокоенность состоянием Рафаэля Надаля
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости