Ришар Гаске прокомментировал победу над Даниилом Медведевым в Женеве

Французский теннисист Ришар Гаске поделился мнением по поводу победы над россиянином Даниилом Медведевым 6:2, 7:6 (7:5) во втором круге турнира в Женеве.

«Для меня это большая победа. Невероятно, что мне удалось победить Медведева, хоть он и вернулся после травмы, для меня это большой момент. Ради этого я и продолжаю выступать.

Я понимал, что Даниилу будет непросто играть после операции. Но я знал, насколько он хорош. Он быстро вернулся», — цитирует Гаске First Post.

Ранее Медведев назвал причины поражения от француза.

Для Медведева это первый турнир после операции по удалению грыжи в начале апреля. Он не выходил на корт с конца марта.