Гаске победил Маннарино в первом круге турнира в Монпелье
Француз Ришар Гаске пробился во второй круг турнира в Монпелье.
В стартовом матче турнира 38-летний теннисист победил соотечественника Адриана Маннарино в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут.
Гаске во втором круге встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.
Монпелье (Франция)
Турнир ATP Open Occitanie
Призовой фонд 596 035 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Ришар Гаске (Франция) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:2
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