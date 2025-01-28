Гаске победил Маннарино в первом круге турнира в Монпелье

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Француз Ришар Гаске пробился во второй круг турнира в Монпелье.

В стартовом матче турнира 38-летний теннисист победил соотечественника Адриана Маннарино в двух сетах — 6:3, 6:2. Матч длился 1 час 17 минут.

Гаске во втором круге встретится с нидерландцем Таллоном Грикспуром.

Монпелье (Франция)

Турнир ATP Open Occitanie

Призовой фонд 596 035 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Ришар Гаске (Франция) — Адриан Маннарино (Франция) — 6:3, 6:2