Риндеркнеш — о второй победе над Зверевым в сезоне: «Мне везет против него»

Французский теннисист Артур Риндеркнеш прокомментировал победу над третьей ракеткой мира Александром Зверевым в третьем круге «мастерса» в Шанхае (2:6, 6:3, 6:2).

«На Уимблдоне у меня была первая победа над игроком из топ-5 на турнире «Большого шлема» — над Сашей, и вот это повторилось. Думаю, мне везет против него, и я могу показывать свой лучший теннис. Чтобы выиграть у такого игрока, как Саша, который много лет держится на третьем месте, очень стабильный и сильный теннисист, мне нужно играть на своем лучшем уровне. Очень доволен», — приводит слова Риндеркнеша официальный сайт ATP.

Ранее 30-летний Риндеркнеш обыграл 28-летнего немца в первом круге Уимбодона-2025 со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (8:10), 6:3, 6:7 (5:7), 6:4.

54-я ракетка мира в следующем круге сыграет с чехом Иржи Легечкой.