Риндеркнеш испытал сильные судороги во время речи Вашеро на турнире в Шанхае

Французский теннисист Артур Риндеркнеш испытал сильные судороги на церемонии награждения после финала турнира в Шанхае.

В решающем матче Риндеркнеш уступил своему двоюродному брату Валентину Вашеро, представляющему Монако, со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Во время речи Вашеро Риндеркнеш присел на корточки, а затем упал за подиум. После этого к спортсмену подбежали физиотерапевты, которые принесли ему стули и оказали первую помощь.

По итогам турнира 30-летний француз поднимется с 54-го места в топ-30 рейтинга ATP.