Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:31

РИА «Новости»: Медведев и Хачанов убрали флаги России в Instagram из-за угроз

Роман Шишов
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов были вынуждены убрать флаги России из аккаунтов в Instagram под угрозой запрета выступать в туре, информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в ATP.

Первым российский флаг из описания страницы в соцсети убрал Медведев, который на этой неделе официально стал первой ракеткой мира, сегодня это сделал и Хачанов, который также убрал флаг и Армении.

1 марта АТР и WTA приняли решение не лишать российских спортсменов права участвовать в соревнованиях, но участвовать в турнирах россияне могут только в нейтральном статусе.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ранее назвал решение Медведева вынужденной мерой.

Источник: ria.ru
Даниил Медведев
Карен Хачанов
28
2
Читайте также
Тренировка спины в тренажерном зале для новичка. Советы эксперта
КХЛ не получается убить: легионеры бегут, но зато получился самый интересный плей-офф
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хачанов убрал флаги России и Армении из описания профиля в Instagram
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости