РИА «Новости»: Медведев и Хачанов убрали флаги России в Instagram из-за угроз

Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов были вынуждены убрать флаги России из аккаунтов в Instagram под угрозой запрета выступать в туре, информирует «РИА Новости» со ссылкой на источник в ATP.

Первым российский флаг из описания страницы в соцсети убрал Медведев, который на этой неделе официально стал первой ракеткой мира, сегодня это сделал и Хачанов, который также убрал флаг и Армении.

1 марта АТР и WTA приняли решение не лишать российских спортсменов права участвовать в соревнованиях, но участвовать в турнирах россияне могут только в нейтральном статусе.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ранее назвал решение Медведева вынужденной мерой.