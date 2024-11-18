Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP, Рублев — восьмой

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга по итогам сезона-2024.

Россиянин Даниил Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге. В ноябре он уступил четвертую позицию американцу Тэйлору Фритцу. Медведев завершил в топ-10 пятый сезон кряду.

Также в десятке остался еще один россиянин Андрей Рублев. Он занимает восьмую позицию.

Лидером остается итальянец Янник Синнер, ставший победителем Итогового турнира ATP. Второе место занимает немец Александр Зверев. Третье — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

1. Янник Синнер (Италия) — 11830 очков;

2. Александр Зверев (Германия) — 7915;

3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;

4. Тэйлор Фритц (США) — 5100;

5. Даниил Медведев (Россия) — 5030;

6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4255;

7. Новак Джокович (Сербия) — 3910;

8. Андрей Рублев (Россия) — 3760;

9. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745;

10. Григор Димитров (Болгария) — 3350...

19. Карен Хачанов (Россия) — 2410...

60. Роман Сафиуллин (Россия) — 923...

85. Павел Котов (Россия) — 655.