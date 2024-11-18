Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 07:58

Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге ATP, Рублев — восьмой

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленную версию рейтинга по итогам сезона-2024.

Россиянин Даниил Медведев завершил сезон на пятом месте в рейтинге. В ноябре он уступил четвертую позицию американцу Тэйлору Фритцу. Медведев завершил в топ-10 пятый сезон кряду.

Также в десятке остался еще один россиянин Андрей Рублев. Он занимает восьмую позицию.

Лидером остается итальянец Янник Синнер, ставший победителем Итогового турнира ATP. Второе место занимает немец Александр Зверев. Третье — испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP

1. Янник Синнер (Италия) — 11830 очков;
2. Александр Зверев (Германия) — 7915;
3. Карлос Алькарас (Испания) — 7010;
4. Тэйлор Фритц (США) — 5100;
5. Даниил Медведев (Россия) — 5030;
6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4255;
7. Новак Джокович (Сербия) — 3910;
8. Андрей Рублев (Россия) — 3760;
9. Алекс Де Минаур (Австралия) — 3745;
10. Григор Димитров (Болгария) — 3350...
19. Карен Хачанов (Россия) — 2410...
60. Роман Сафиуллин (Россия) — 923...
85. Павел Котов (Россия) — 655.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Читайте также
На Вадима Евсеева напали с ножом после матча в Астрахани
Стадион в Волгограде переименовали в «Сталинград-арену». Что происходит в сборной России
МИД Абхазии прокомментировал влияние переворота на репутацию республики
Захарова заявила, что Путин уже высказывался по теме ударов Украины по РФ
Аргентина пригрозила блокировкой коммюнике саммита G20 в Бразилии
Футболист «Амкала» Костюков получил серьезную травму в матче с Динамо
Популярное видео
Каблуков и Якупов — в «Авангарде»
«Родина» — «Черноморец»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сочи»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Амур» расторг контракт с Хохлачевым
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
Дацик vs Гаверн / Хейбати vs Рофаль: прямой эфир
«Лада» уволила Браташа / Тодд Рирден не приедет в «Авангард»
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
Клубы КХЛ против драфта
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер впервые за 38 лет выиграл Итоговый турнир без потери сета
Синнер: «Титул в Италии очень много значит для меня. Я очень счастлив»
Парадокс Медведева. Без титула, но с рекордом
Синнер выиграл Итоговый турнир ATP в одну калитку. В Турине очень не хватало Джоковича
Синнер победил Фритца в финале Итогового турнира
Алькарас о первой встрече с Синнером: «Этот матч стал для нас американскими горками, но это было прекрасное время»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Синнер впервые за 38 лет выиграл Итоговый турнир без потери сета

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости