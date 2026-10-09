Рэи Сакамото — Андрей Рублев: во сколько начало матча мастерса в Шанхае, где смотреть трансляцию

Японец Рэи Сакамото и россиянин Андрей Рублев сыграют во втором круге мастерса в Шанхае в пятницу, 9 октября. Начало матча — не ранее 07.00 по московскому времени.

Рэи Сакамото — Андрей Рублев: трансляция матча мастерса в Шанхае в прямом эфире (видео онлайн)

Прямую трансляцию можно смотреть в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте», на платформе «VK Видео», а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (по платной подписке).

20-летний Сакамото занимает 137-е место в рейтинге ATP. 28-летний Рублев — 23-я ракетка мира.

В истории очных противостояний соперники еще не пересекались.

Турнир серии Masters в Шанхае — 2026 пройдет на хардовых кортах теннисного центра «Цичжун» с 7 по 18 октября.