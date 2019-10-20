Реакция Энди Маррея на первый титул после операции. Теннисист не сдержал слез
Британский теннисист Энди Маррей эмоционально отреагировал на победу в финале турнира в Антверпене. В решающем матче он одолел Стэна Вавринку (3:6, 6:4, 6:4). Этот титул стал для Маррея первым после операции по протезированию тазобедренного сустава. Из-за хронической травмы бедра британец планировал завершить карьеру.
— Для меня это многое значит, — сказал Маррей в интервью после матча на корте. — В последние годы было очень тяжело. У меня и Стэна было много травм в последнее время. Очень приятно снова встретиться с ним в финале.
Это был выдающийся матч. Я не ожидал такого, так что я очень, очень счастлив.
Look what it means!— BBC Sport (@BBCSport) October 20, 2019
Andy Murray has won his first singles title since career-saving hip surgery. pic.twitter.com/uRg0sjYHx5