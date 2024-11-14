Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:35

Медведева для выхода из группы на Итоговом турнире ATP устроит только победа над Синнером в двух сетах

Артем Агапов
редактор отдела интернет
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер проведут заключительный матч группы Илие Настасе на Итоговом турнире ATP вечером в четверг, 14 ноября. Игра начнется на ранее 22.30 по московскому времени. Перед ними американец Тейлор Фритц победил австралийца Алекса де Минаура в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:3.

В двух турах ATP Finals-2024 Медведев проиграл Фритцу (4:6, 3:6) и победил де Минаура (6:2, 6:4), а Синнер одержал две победы — над де Минауром (6:3, 6:4) и Фритцем (6:4, 6:4).

Турнирное положение в группе перед заключительным матчем выглядит следующим образом:

1. Янник Синнер — 2 победы, 0 поражений, сеты 4-0 (100 процентов), геймы 24-15 (61,54 процента).

2. Тейлор Фритц — 2-1, 4-3 (57,14%), 37-33 (52,86%).

3. Даниил Медведев — 1-1, 2-2 (50%), 19-18 (51,35%).

4. Алекс де Минаур — 0-3, 1-6 (14,29%), 27-41 (39,71%).

После победы Фритца над де Минауром в трех сетах для Медведева остался единственный вариант попасть в число двух лучших в группе и выйти в полуфинал — его устроит только победа над Синнером в двух сетах. В таком случае россиянин займет первое место, итальянец станет вторым, а американец — третьим.

Любой другой исход матча Синнера и Медведева (победа итальянца или успех россиянина в трех сетах) выведет в полуфинал Синнера с Фритцем. Причем в таком случае результат заключительной игры группы не влияет на турнирное положение: итальянец станет первым, американец — вторым, а россиянин останется третьим.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Медведева и Синнера на Итоговом турнире ATP.

Алекс де Минаур
Даниил Медведев
Тэйлор Фритц
Янник Синнер
Читайте также
Дзюба заявил, что попросил бы Президента РФ Владимира Путина отменить Fan ID
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
Медведев проведет матч против Синнера за выход из группы ATP Finals
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
Материалы сюжета: ATP Finals 2024: материалы и результаты Итогового турнира года
Фритц заявил, что будет болеть за Синнера в матче с Медведевым на Итоговом турнире
Фритц обыграл де Минаура в Итоговом турнире
Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Медведеву нужна победа над итальянцем
Тэйлор Фритц — Алекс Де Минаур: смотреть матч Итогового турнира ATP
Даниил Медведев — Янник Синнер. Онлайн-трансляция матча Итогового турнира ATP
Что нужно Медведеву для выхода из группы на Итоговом турнире ATP: все расклады
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Фритц обыграл де Минаура в Итоговом турнире

Фритц заявил, что будет болеть за Синнера в матче с Медведевым на Итоговом турнире

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости