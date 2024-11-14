Медведева для выхода из группы на Итоговом турнире ATP устроит только победа над Синнером в двух сетах

Россиянин Даниил Медведев и итальянец Янник Синнер проведут заключительный матч группы Илие Настасе на Итоговом турнире ATP вечером в четверг, 14 ноября. Игра начнется на ранее 22.30 по московскому времени. Перед ними американец Тейлор Фритц победил австралийца Алекса де Минаура в трех сетах — 5:7, 6:4, 6:3.

В двух турах ATP Finals-2024 Медведев проиграл Фритцу (4:6, 3:6) и победил де Минаура (6:2, 6:4), а Синнер одержал две победы — над де Минауром (6:3, 6:4) и Фритцем (6:4, 6:4).

Турнирное положение в группе перед заключительным матчем выглядит следующим образом:

1. Янник Синнер — 2 победы, 0 поражений, сеты 4-0 (100 процентов), геймы 24-15 (61,54 процента).

2. Тейлор Фритц — 2-1, 4-3 (57,14%), 37-33 (52,86%).

3. Даниил Медведев — 1-1, 2-2 (50%), 19-18 (51,35%).

4. Алекс де Минаур — 0-3, 1-6 (14,29%), 27-41 (39,71%).

После победы Фритца над де Минауром в трех сетах для Медведева остался единственный вариант попасть в число двух лучших в группе и выйти в полуфинал — его устроит только победа над Синнером в двух сетах. В таком случае россиянин займет первое место, итальянец станет вторым, а американец — третьим.

Любой другой исход матча Синнера и Медведева (победа итальянца или успех россиянина в трех сетах) выведет в полуфинал Синнера с Фритцем. Причем в таком случае результат заключительной игры группы не влияет на турнирное положение: итальянец станет первым, американец — вторым, а россиянин останется третьим.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Медведева и Синнера на Итоговом турнире ATP.