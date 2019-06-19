Раонич, Пуй и Бедене одержали победы на старте турнира в Лондоне

Канадец Милош Раонич в первом круге турнира в Лондоне обыграл итальянца Марко Чеккинато – 6:3, 6:2. Также победы одержали француз Люка Пуй и словенец Альяж Бедене.

Лондон (Великобритания)

Турнир ATP Fever-Tree Championships

Призовой фонд 2 081 830 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Милош Раонич (Канада, 6) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:3, 6:2

Люка Пуй (Франция) – Джей Кларк (Великобритания, WC) – 7:6 (7:2), 6:1

Альяж Бедене (Словения, Q) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 3:6, 6:4, 6:4