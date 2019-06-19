Раонич, Пуй и Бедене одержали победы на старте турнира в Лондоне

Канадец Милош Раонич в первом круге турнира в Лондоне обыграл итальянца Марко Чеккинато – 6:3, 6:2. Также победы одержали француз Люка Пуй и словенец Альяж Бедене.
Лондон (Великобритания)
Турнир ATP Fever-Tree Championships
Призовой фонд 2 081 830 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Милош Раонич (Канада, 6) – Марко Чеккинато (Италия) – 6:3, 6:2
Люка Пуй (Франция) – Джей Кларк (Великобритания, WC) – 7:6 (7:2), 6:1
Альяж Бедене (Словения, Q) – Алекс Де Минаур (Австралия) – 3:6, 6:4, 6:4
Загрузка...