Раонич обыграл Маррея в третьем раунде турнира в Нью-Йорке
04:56
В матче третьего раунда турнира АТР в Нью-Йорке (США) канадский теннисист Милош Раонич обыграл британца Энди Маррея (6:2, 6:2).
Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде соперником канадца станет серб Филип Краинович.
Нью-Йорк (США)
Турнир ATP Western & Southern Open
Призовой фонд 4 222 190 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Милош Раонич (Канада) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:2, 6:2
Райлли Опелка (США) — Маттео Берреттини (Италия, 6) — 6:3, 7:6 (7:4)
Стефанос Циципас (Греция) — Джон Изнер (США) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)
Филип Краинович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:1