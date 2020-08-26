Раонич обыграл Маррея в третьем раунде турнира в Нью-Йорке

В матче третьего раунда турнира АТР в Нью-Йорке (США) канадский теннисист Милош Раонич обыграл британца Энди Маррея (6:2, 6:2).

Матч продолжался один час и 32 минуты. В следующем раунде соперником канадца станет серб Филип Краинович.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP Western & Southern Open

Призовой фонд 4 222 190 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Милош Раонич (Канада) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:2, 6:2

Райлли Опелка (США) — Маттео Берреттини (Италия, 6) — 6:3, 7:6 (7:4)

Стефанос Циципас (Греция) — Джон Изнер (США) — 7:6 (7:2), 7:6 (7:4)

Филип Краинович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:2, 6:1